Москва, 27 ноября, 2024, 18:08 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин распорядился установить 27 ноября Днём морской пехоты в Вооружённых силах России. Соответствующий указ был размещён на сайте официального опубликования правовых актов.

РИА Новости

«Установить в Вооруженных Силах Российской Федерации День морской пехоты и отмечать его 27 ноября», — указано в документе.

Новую дату включили в перечень профессиональных праздников и памятных дней в российской армии. Указ вступил в силу со дня опубликования.

Морпехи и раньше отмечали профессиональный праздник 27 ноября, но лишь внутри Военно-морского флота. Теперь дата закреплена на более высоком уровне. её выбрали в 1995 году в память указа императора Петра I о создании первого в России «полка морских солдат» в 1705 году.

Морская пехота представляет собой высокомобильный род береговых войск ВМФ. Бойцы могут вести боевые действия в составе морских, воздушно-морских, воздушных десантов, участвовать в обороне военно-морских баз, островов, важных береговых пунктов и пунктов базирования российского флота.

Как сообщало ИА Регнум, в сентябре российский лидер посетил пункт базирования Приморской флотилии разнородных сил Тихоокеанского флота ВМФ России в бухте Улисс. Главе государства доложили о состоянии и перспективах развития оперативного объединения в составе флота. Он передал самые наилучшие пожелания бойцам ТОФ, отметив, что перед ними стоят очень ответственные задачи.

В ходе парада ко Дню ВМФ 28 июля Путин заявил, что в ходе спецоперации государственных наград удостоены более 30 тысяч российских матросов и офицеров. Кроме того, почётное звание «гвардейских» присвоено фрегату «Адмирал Макаров», одному полку и трём бригадам морской пехоты. Три боевых соединения морпехов и фрегат «Адмирал Эссен» наградили орденами.