Вашингтон, 27 ноября, 2024, 18:03 — ИА Регнум. Учёные NASA обнаружили под толщей гренландского льда заброшенную более 50 лет назад военную базу. Сообщение об этом появилось 27 ноября на официальном сайте организации.

Global Look Press

Как указано в публикации, в апреле 2024 года в ходе исследований Гренландского ледяного щита учёные наткнулись на сеть тоннелей, находящихся под слоем снега и льда на глубине 30 метров.

«Мы исследовали ледяной слой и обнаружили Camp Century. Но сначала мы не поняли, что нашли», — рассказал специалист по криосфере в Лаборатории реактивного движения Алекс Гарднер.

Обнаруженный учёными Camp Century — военная база США времён Холодной войны, построенная в 1959 году. После того, как она была заброшена в 1967 году, снег и лед продолжали накапливаться, и теперь вся инфраструктура залегает на глубине по меньшей мере 30 метров ниже поверхности земли.

Как передавало ИА Регнум, ещё одна секретная база США была выявлена в 2019 году в Эстонии. Она, впрочем, была далеко не заброшенной — на момент обнаружения на ней проводились тренировки подразделений американского спецназа. Обнаружить её удалось благодаря документам Пентагона, в которых содержалось упоминание о том, что американский военный бюджет выделяет Эстонии $15 млн на нужды некоего «специфического объекта».