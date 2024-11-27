Москва, 27 ноября, 2024, 18:02 — ИА Регнум. Россия положительно оценивает договорённость Ливана и Израиля о прекращении огня. Важно, чтобы оно было реально действующим, заявила 27 ноября на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

МИД России

«Мы позитивно смотрим на любые соглашения, потенциальные или заключённые, которые позволили бы остановить маховик насилия, прекратить кровопролитие в Ливане, предотвратить дальнейшее расширение боевых действий», — заявила Захарова.

Российский дипломат подчеркнула, что договорённости должны работать.

Захарова добавила, что для стабилизации обстановки на Ближнем Востоке необходимо комплексное и справедливое решение, обеспечивающее баланс интересов всех сторон.

Как сообщало ИА Регнум, 27 ноября в 11:00 мск вступило в силу соглашение о прекращении огня на территории Ливана Армии обороны Израиля. Согласно договорённости, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в течение 60 дней выведет свои подразделения из южной части Ливана, вдоль границы ливанская армия разместит свои подразделения при поддержке Временных сил ООН.

В этот же день в результате обстрела территории Ливана со стороны ЦАХАЛ ранения ног получил журналист Sputnik Абделькадер Аль-Бай. Ещё один сотрудник СМИ был ранен в лицо. Под обстрел попали журналисты, которые освещали вывод ЦАХАЛ с юга Ливана.