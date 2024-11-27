Белгород, 27 ноября, 2024, 17:39 — ИА Регнум. Украинская диверсионно-разведывательная группировка была разгромлена при попытке прорваться на территорию Белгородской области на американском бронетранспортёре M113. Об этом 27 ноября сообщил Telegram-канал SHOT.

Минобороны России

Пехота Вооружённых сил Украины (ВСУ) планировала захватить окраину села Журавлёвка, но отступила после удара FPV-дроном по М113, потеряв в процессе раненого сослуживца. Момент записала камера беспилотника.

Боец запрыгнул на БТР, но когда техника двинулась с места, не смог удержаться и упал на землю. При этом экипаж не стал притормаживать и уехал, бросив товарища.

Как сообщало ИА Регнум в начале ноября, брошенный без еды и воды своим командованием боец ВСУ обрадовался появлению в своём окопе российских штурмовиков 255-го мотострелкового полка Южной группировки войск. Пять дней ему обещали прислать продовольствие, но дрон так и не прилетел.

В том же месяце взятый в плен экс-офицер украинской полиции Роберт Погорелов сообщил, что российские военные спасли раненых бойцов украинских формирований, брошенных их же командованием.

23 октября пленный боец украинских формирований Владимир Грачёв рассказал, что после ранения два месяца укрывался в блиндаже. По словам пленного, он ожидал помощи от проходящих мимо сослуживцев, однако в итоге ему помогли российские военные.