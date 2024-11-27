Москва, 27 ноября, 2024, 17:39 — ИА Регнум. Дефицит квалифицированных кадров в военно-промышленном комплексе (ВПК), являющегося одной из ключевых сфер российской экономики, в ближайшее время составит около 400 тыс. человек. Об этом 27 ноября заявил депутат Госдумы Олег Морозов.

Курсков Евгений/TASS

«Данностью является избыток гуманитариев и дефицит инженерных специальностей, возникший в последние десятилетия. И этот факт особенно чувствителен для предприятий ВПК. По некоторым оценкам, дефицит специалистов здесь уже в ближайшее время составит около 400 тысяч человек. Думаю, не надо говорить о том, насколько важна сегодня эта сфера для нашей страны», — сказал он во время «правительственного часа», посвящённого сфере среднего профессионального образования.

Депутат обратил внимание на то, что многие профессии устаревают, трансформируются в новые, а образовательная система за этим не успевает.

«Существующая практика такова, что большая часть рабочей силы нужна сегодня в сферах, которые требуют хотя и квалифицированного, но все же преимущественно физического труда. А мировая тенденция в сфере производства, обратная, это роботизация и развитие киберфизических технологий, а не ручной труд», — добавил он.

По словам Морозова, главное условие успеха состоит в готовности постоянно обновлять образовательные стандарты, умении следовать технологической повестке.

Как передавало ИА Регнум, 19 октября глава Федеральной налоговой службы Даниил Егоров предложил решать проблему недостатка кадров в России за счёт госсектора. По его словам, внедрение технологий в эту сферу в перспективе позволит высвободить большое количество рабочей силы, которую впоследствии можно будет распределить в других отраслях.

Президент России Владимир Путин 9 октября на церемонии запуска новых предприятий также затронул эту проблему, подчеркнув, что в стране почти нет безработицы — но, напротив, есть нехватка рабочих рук. Отметив, что эта тенденция может привести к ограничению экономического роста, президент призвал наращивать технологическую независимость, внедрять новые технологии и повышать производительность труда.