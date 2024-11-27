Киев, 27 ноября, 2024, 17:55 — ИА Регнум. В Винницкой области 57-летний мобилизованный мужчина ударил ножом сотрудника территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкоматов на Украине). Об этом 27 ноября сообщил местный ТЦК.

РИА Новости / Стрингер

Инцидент произошёл в селе Тростянец. Мужчина сам пришёл в военкомат по повестке, но входе общения с сотрудником ТЦК нанёс удар ножом 53-летнему мужчине в область правой ключицы. Пострадавшего отправили в реанимацию.

Сообщается, что мобилизованный объяснил сой поступок тем, что военком хотел отправить его на фронт.

Как передавало ИА Регнум, на Украине на фоне жёстких мер мобилизации регулярно сообщают о нападениях на военкомов. В марте в Черновицкой области мужчина с топором напал на сотрудников ТЦК, при этом ему стал помогать случайный свидетель.

В апреле в Днепропетровской области украинец ранил ножом сотрудника военкомата в руку. В Киеве в мае мужчина с ножом напал на работников ТЦК, когда они проверяли документы у прохожего.

Старший сержант Вооружённых сил Украины 25 ноября призвал наделить военкомов правом стрелять в людей. По его мнению, тцкашники не выполняют план по мобилизации, так как не могут защититься от постоянных нападений.