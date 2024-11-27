Астана, 27 ноября, 2024, 17:31 — ИА Регнум. В ходе государственного визита президента России Владимира Путина в Казахстан между двумя странами будет подписано 20 соглашений. Об этом 27 ноября заявил казахстанский президент Касым-Жомарт Токаев.

Андрей Гордеев/РИА Новости Президент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев

«Мы сегодня примем очень важные документы — это 20 соглашений, которые, безусловно, придадут дополнительный мощный импульс дальнейшему развитию нашего добрососедства и сотрудничества», — заявил Токаев на переговорах.

Он отметил, что над документами работали члены правительства. Москва и Астана обговаривали все важные вопросы в преддверии визита Путина в Казахстан.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3931939" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев обсуждают развитие российско-казахстанских отношений

Со своей стороны президент России заявил, подготовленные к подписанию документы станут хорошей основой для движения вперёд в отношениях двух стран.

Как сообщало ИА Регнум, 27 ноября Путин прибыл в Астану в государственным визитом. Токаев встретил российского лидера у трапа самолёта. В резиденции главы республики Акорде главы государств сфотографировались. Затем начались переговоры.

Токаев заявил, что Казахстан — надёжный стратегический партнёр и союзник России. Визит Путина в Астану он назвал очень важным событием. Президент России отметил, что отношения двух стран динамично развиваются. Он сообщил, что делегации подпишут целый ряд важных документов, включая совместное заявление о стратегическом партнёрстве России и Казахстана.