Россия и Казахстан подпишут 20 соглашений в ходе визита Путина
Астана, 27 ноября, 2024, 17:31 — ИА Регнум. В ходе государственного визита президента России Владимира Путина в Казахстан между двумя странами будет подписано 20 соглашений. Об этом 27 ноября заявил казахстанский президент Касым-Жомарт Токаев.
«Мы сегодня примем очень важные документы — это 20 соглашений, которые, безусловно, придадут дополнительный мощный импульс дальнейшему развитию нашего добрососедства и сотрудничества», — заявил Токаев на переговорах.
Он отметил, что над документами работали члены правительства. Москва и Астана обговаривали все важные вопросы в преддверии визита Путина в Казахстан.
Со своей стороны президент России заявил, подготовленные к подписанию документы станут хорошей основой для движения вперёд в отношениях двух стран.
Как сообщало ИА Регнум, 27 ноября Путин прибыл в Астану в государственным визитом. Токаев встретил российского лидера у трапа самолёта. В резиденции главы республики Акорде главы государств сфотографировались. Затем начались переговоры.
Токаев заявил, что Казахстан — надёжный стратегический партнёр и союзник России. Визит Путина в Астану он назвал очень важным событием. Президент России отметил, что отношения двух стран динамично развиваются. Он сообщил, что делегации подпишут целый ряд важных документов, включая совместное заявление о стратегическом партнёрстве России и Казахстана.