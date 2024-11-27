Вашингтон, 27 ноября, 2024, 17:25 — ИА Регнум. Украинский конфликт может закончиться по сценарию, сравнимому с развалом Югославии. Об этом в опубликованной 26 ноября статье обозревателя американского издания American Thinker (AT) Билла Понтона.

Diego Herrera/Global Look Press

По его мнению, на данный момент есть вероятность того, что конфликт на Украине закончится прекращением огня, после чего под контролем Киева останется западная часть страны, а у Москвы — территория от берегов Чёрного моря до России и Крыма.

«Такой исход напоминает распад Югославии после войны в 1990-х годах», — говорится в публикации.

Обозреватель отметил, что Украина могла избежать боевых действий, если бы продолжала оставаться нейтральной страной между Россией и странами Запада.

Как сообщало ИА Регнум, экс-глава украинского МИД Дмитрий Кулеба 24 ноября заявил, что Киев не согласится на быстрое разрешение украинского конфликта. При этом, по его утверждению, «ключ к миру» на Украине якобы находится не в Киеве, а в Москве.

Глава киевского режима Владимир Зеленский 16 октября заявил, что отказывается от мирных переговоров с Россией, потому что договариваться нужно только с сильной позиции. Он также выразил надежду на то, что Запад не позволит Москве добиться капитуляции Киева.

Директор Служба внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин 26 ноября заявил, что Россия категорически отвергает замораживание украинского конфликта, так как ей необходимо установление твёрдого и долгосрочного мира в ситуации вокруг Украины.

Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что одним из условий для переговоров с Украиной будет заявление Киева об отказе от намерений вступить в НАТО. Кроме того, для начала переговоров киевский режим должен признать территориальные реалии и вывести войска с территории регионов, воссоединившихся с Россией в 2022 году, добавил глава государства.