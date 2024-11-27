Казань, 27 ноября, 2024, 17:33 — ИА Регнум. Главный киллер преступной группировки «Хади Такташ» Ринат Фархутдинов по прозвищу Ринтик назвал имена двух бизнесменов, по заданию которых убил казанского предпринимателя Олега Палутина в 1999 году. Об этом в среду, 27 ноября, сообщил Telegram-канал SHOT.

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На данный момент киллер отбывает пожизненный срок в колонии «Чёрный дельфин». Он активно сотрудничает со следствием, рассчитывая заменить пожизненный срок лишением свободы сроком на 25 лет. По словам Фархутдинова, в 1999 году замгендиректора ООО «Автодор» Вадим Сошников и его подчинённый Рафаиль Хамдеев поручили ему и Александру Новицкому расправиться с Палутиным из-за раздела сфер влияния. Выполнив заказ, киллеры получили по 2 тыс. долларов. В 2016 году Новицкий условно-досрочно вышел из мест лишения свободы и умер от туберкулёза.

Отмечается, что в 1999 году Сошников уже попадал в поле зрения правоохранительных органов из-за подозрения в оформлении кредитов по поддельным документам. Сейчас он и Хамдеев арестованы Советским судом Казани.

«Хади Такташ» — одна из наиболее известных российских криминальных группировок, возникшая в Казани в 1982 году и просуществовавшая около 20 лет. Получила своё название по наименованию улицы, где проживали её члены.

Как передавало ИА Регнум 25 ноября, против бизнесмена из Сочи Рубена Татуляна, известного в криминальных кругах как авторитет Робсон, возбудили уголовное дело об организации преступного сообщества. Робсон создал преступную группировку на территории Краснодарского края в 1998 году. Со временем сообщество пополнилось вымогателями, похитителями и киллерами. На счету банды за период с февраля 1998 года по 2017 год несколько особо тяжких преступлений. Сам Татулян скрывается за рубежом и находится в розыске.