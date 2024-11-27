Правящая партия Грузии выдвинет в президенты экс-футболиста Кавелашвили
Тбилиси, 27 ноября, 2024, 17:16 — ИА Регнум. Бывший футболист Михаил Кавелашвили станет кандидатом на пост президента Грузии от правящей партии «Грузинская мечта». Об этом 27 ноября сообщил основатель и почётный председатель партии Бидзина Иванишвили на брифинге.
«Политсовет «Грузинской мечты» принял решение представить на пост президента Михаила Кавелашвили. На протяжении многих лет он как успешный спортсмен защищал достоинство Грузии. Миша был опытным членом футбольной сборной Грузии», — сказал Иванишвили.
Он добавил, что до начала политической карьеры Кавелашвили занимал принципиальную позицию по всем важным для Грузии вопросам, а в последние годы был депутатом парламента и за это время «внёс огромный вклад в защиту интересов страны и укрепление суверенитета».
За свою футбольную карьеру Кавелашвили выступал за тбилисское «Динамо», владикавказскую «Аланию», английский «Манчестер Сити», швейцарский «Грассхоппер». Он стал шестикратным чемпионом Грузии, по разу выиграл чемпионаты России и Швейцарии.
Как сообщало ИА Регнум, 26 ноября парламент Грузии назначил очередные выборы президента страны на 14 декабря, а церемонию его инаугурации — на 29 декабря. В заседании принимали участие только члены правящей партии «Грузинская мечта», так как оппозиция в них не участвует, поскольку не признаёт итоги парламентских выборов.
В Грузии впервые выбирать президента будет коллегия выборщиков из 300 человек, половину в которой составят депутаты парламента и половину — делегаты из регионов. Ранее главу республики избирали путём прямого голосования сроком на шесть лет.