Тбилиси, 27 ноября, 2024, 17:16 — ИА Регнум. Бывший футболист Михаил Кавелашвили станет кандидатом на пост президента Грузии от правящей партии «Грузинская мечта». Об этом 27 ноября сообщил основатель и почётный председатель партии Бидзина Иванишвили на брифинге.

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«Политсовет «Грузинской мечты» принял решение представить на пост президента Михаила Кавелашвили. На протяжении многих лет он как успешный спортсмен защищал достоинство Грузии. Миша был опытным членом футбольной сборной Грузии», — сказал Иванишвили.

Он добавил, что до начала политической карьеры Кавелашвили занимал принципиальную позицию по всем важным для Грузии вопросам, а в последние годы был депутатом парламента и за это время «внёс огромный вклад в защиту интересов страны и укрепление суверенитета».

За свою футбольную карьеру Кавелашвили выступал за тбилисское «Динамо», владикавказскую «Аланию», английский «Манчестер Сити», швейцарский «Грассхоппер». Он стал шестикратным чемпионом Грузии, по разу выиграл чемпионаты России и Швейцарии.

Как сообщало ИА Регнум, 26 ноября парламент Грузии назначил очередные выборы президента страны на 14 декабря, а церемонию его инаугурации — на 29 декабря. В заседании принимали участие только члены правящей партии «Грузинская мечта», так как оппозиция в них не участвует, поскольку не признаёт итоги парламентских выборов.

В Грузии впервые выбирать президента будет коллегия выборщиков из 300 человек, половину в которой составят депутаты парламента и половину — делегаты из регионов. Ранее главу республики избирали путём прямого голосования сроком на шесть лет.