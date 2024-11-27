Москва, 27 ноября, 2024, 17:05 — ИА Регнум. Мосбиржа со 2 декабря начнет торги мини-фьючерсами на нефть Brent и микро-фьючерсами на природный газ Henry Hub на срочном рынке. Уведомление об этом было 27 ноября было размещено на сайте площадки.

Bulkin Sergey / News.ru / Globallookpress.com

«Новые инструменты отличаются уменьшенной номинальной стоимостью: контракты на нефть снижены в 10 раз относительно стандартных фьючерсов, контракты на природный газ — в 100 раз», — сказано в публикации.

На площадке уточнили, что уменьшение стоимости фьючерсов значительно снижает порог входа трейдерам и открывают дополнительные торговые возможности.

Как передавало ИА Регнум, в конце октября цена фьючерса нефти марки Brent с поставкой в декабре в ходе биржевых торгов впервые с 1 октября упала ниже отметки 72 доллара за баррель. При этом вице-премьер РФ Александр Новак отметил, что Россия выдержит любое снижение цен на нефть, так как зависимость её экономики от углеводородов снижается.

В последние месяцы также активно растут цены на золото — в сентябре они достигли нового рекордного значения, поднявшись выше $2570 за тройскую унцию.