Мюнхен, Германия, 27 ноября, 2024, 17:02 — ИА Регнум. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) внёс сейв российского вратаря Матвея Сафонова, выступающего за французский футбольный «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ), в топ спасений игрового дня в Лиге чемпионов. Об этом 27 ноября сообщила пресс-служба турнира в соцсети X (бывш. Twitter).

Global Look Press

«ПСЖ» в этот день сыграл с мюнхенской «Баварией». Сафронов спасал ворота семь раз, пропустив один гол. Лучшим сейвом признан момент, когда российский футболист отразил мяч в падении, отправив его в штангу.

Пресс-служба попросила подписчиков выбрать лучший сейв между Сафоновым и футболистом английского «Арсенала» Давидом Райей, который сыграл в тот же день. Большинство было за россиянина.

Как передавало ИА Регнум, команда Сафонова в матче «Баварией» не смогла забить ни одного гола. Французская команда проиграла со счётом 0:1.

Сафонов перешёл в ПСЖ из «Краснодара» в июне. Пресс-служба российского клуба заявила, что в команде гордятся вратарём и желают ему новых успехов. Голкипер сыграл за команду 175 матчей, в 53 из них он не позволил забить в свои ворота ни одного мяча.

Первый «сухой» матч за ПСЖ Сафонов провёл 2 ноября в ходе встречи с французским клубом «Ланс». В тот день «Пари Сен-Жермен» победил со счётом 1:0.