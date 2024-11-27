Москва, 27 ноября, 2024, 17:09 — ИА Регнум. Российская Премьер-Лига проведёт 28 ноября внеочередное общее собрание клубов, не объявив заранее повестку. Об этом сообщил портал «Чемпионат.com».

Евгений Одиноков/РИА Новости

По информации источника оно состоится по видеосвязи. При этом спортивный директор «Ростова» Алексей Рыскин в комментарии телеканалу «Матч ТВ» заявил, что лично он будет присутствовать очно.

Накануне президент РПЛ Александр Алаев заявил, что заявление губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева о коррупции в российском судейском корпусе нужно рассматривать со всей серьезностью. Лигой был проведён мониторинг работы судей и подготовлен ряд предложений для повышения её прозрачности, подчеркнул он.

Как передавало ИА Регнум, 26 ноября Федорищев сообщил, что клуб «Крылья Советов» должен 36 млн рублей коррумпированным преступникам в судейском корпусе. По его словам, система, предполагающая незаконные выплаты судьям за честное обслуживание игр, действует в российском футболе уже несколько лет.

Пресс-служба Российского футбольного союза сообщила, что организация находится в контакте с руководством Самарской области и считает, что изложенные губернатором факты являются поводом для обращения в правоохранительные органы.

В тот же день Федорищев объявил об увольнении спортивного директора и отстранении руководства клуба по итогам проведённого аудита работы. Глава региона не обращался с заявлением в правоохранительные органы, но доложил о ситуации министру спорта Михаилу Дегтярёву.