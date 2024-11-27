РПЛ проведет собрание клубов после слов самарского губернатора о коррупции
Москва, 27 ноября, 2024, 17:09 — ИА Регнум. Российская Премьер-Лига проведёт 28 ноября внеочередное общее собрание клубов, не объявив заранее повестку. Об этом сообщил портал «Чемпионат.com».
По информации источника оно состоится по видеосвязи. При этом спортивный директор «Ростова» Алексей Рыскин в комментарии телеканалу «Матч ТВ» заявил, что лично он будет присутствовать очно.
Накануне президент РПЛ Александр Алаев заявил, что заявление губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева о коррупции в российском судейском корпусе нужно рассматривать со всей серьезностью. Лигой был проведён мониторинг работы судей и подготовлен ряд предложений для повышения её прозрачности, подчеркнул он.
Как передавало ИА Регнум, 26 ноября Федорищев сообщил, что клуб «Крылья Советов» должен 36 млн рублей коррумпированным преступникам в судейском корпусе. По его словам, система, предполагающая незаконные выплаты судьям за честное обслуживание игр, действует в российском футболе уже несколько лет.
Пресс-служба Российского футбольного союза сообщила, что организация находится в контакте с руководством Самарской области и считает, что изложенные губернатором факты являются поводом для обращения в правоохранительные органы.
В тот же день Федорищев объявил об увольнении спортивного директора и отстранении руководства клуба по итогам проведённого аудита работы. Глава региона не обращался с заявлением в правоохранительные органы, но доложил о ситуации министру спорта Михаилу Дегтярёву.