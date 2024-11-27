Москва, 27 ноября, 2024, 16:46 — ИА Регнум. Правоохранители задержали 18-летнего приезжего молодого человека, который проник в тоннель на станции московского метро «Новокосино» и бегал по рельсам. Об этом 27 ноября сообщила прокуратура Москвы.

Кадр из видео

«Восемнадцатилетний гость столицы незаконно, в нарушение правил пользования московским метрополитеном и требований транспортной безопасности проник в тоннель станции метро «Новокосино», спустился на рельсы, а затем самостоятельно поднялся на платформу», — говорится в Telegram-канале столичного надзорного ведомства.

Уточняется, что юношу сразу задержали, и он полностью признал свою вину, после чего на него был составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном ст. 20.17 КоАП РФ («Нарушение пропускного режима охраняемого объекта»), за которое правонарушителю может грозить до 15 суток административного ареста. Материалы дела переданы в суд.

Как сообщало ИА Регнум, 25 ноября сотрудники полиции задержали мужчину, который проник в тоннель станции московского метро «Трубная», чтобы набрать воды. В отношении задержанного, который оказался 41-летним жителем Салехарда, составили протокол об административном правонарушении.

Утром 7 ноября пассажир из-за собственной невнимательности упал на рельсы на станции Московского метрополитена «Новослободская». Мужчина засмотрелся в телефон.

Житель Санкт-Петербурга 6 ноября упал на рельсы на строящиеся пути на станции «Спортивная» и получил тяжёлые травмы. Он также засмотрелся в телефон и не заметил, как шагнул с края платформы, после чего его доставили в больницу.