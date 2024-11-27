Москва, 27 ноября, 2024, 16:50 — ИА Регнум. Депутат Госдумы Виталий Милонов 27 ноября заявил, что считает бессовестными цены на билеты в Большой театр: по его словам, человек честный не может заплатить такие деньги.

Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

«Я считаю, что финансовая политика Большого театра выглядит бессовестной. Это политика, нацеленная на каких-то нуворишей и коррупционеров», — процитировало его агентство «Москва».

Политик отметил, что театр является государственным учреждением. Он призвал Министерство культуры навести порядок с ценами. Тем, кто хочет зарабатывать большие деньги, нужно работать в частных структурах, где можно назначать любую цену, добавил депутат.

26 ноября Большой театр объявил о предварительной продаже билетов на балет «Щелкунчик». Их стоимость варьируется от 3000 до 20 000 рублей, сообщили в Telegram-канале учреждения.

Как передавало ИА Регнум, дирижёр, генеральный директор Большого театра Валерий Гергиев 12 ноября заявил, что места в учреждении делятся на бизнес-класс, эконом-класс и так далее, и цены билетов формируются соответствующим образом. Подобный подход практикуют повсеместно, подчеркнул он.

Правительство Москвы 21 ноября сообщило о запуске пилотного проекта по продаже билетов в театры и на концертные площадки по документам, удостоверяющим личность. Такие билеты нельзя будет передать кому-то другому. Цель нововведения — обеспечить безопасность зрителей.

Народный артист РФ, художественный руководитель Театра сатиры и Театра на Малой Ордынке Евгений Герасимов поддержал продажу именных билетов. Он отметил, что это защит посетителей культурных мероприятий от перекупщиков, которые часто завышают цены.