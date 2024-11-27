Москва, 27 ноября, 2024, 16:13 — ИА Регнум. Россия уже сейчас готова провести обмен 630 военнопленными с Украиной. Об этом 27 ноября заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Станислав Красильников/ ТАСС

«Актуальный список включает 630 украинских военнопленных, которых Россия готова незамедлительно передать Киеву на паритетных условиях», — заявила Захарова.

Она подчеркнула, что возвращение каждого военнослужащего является одинаково важным для России. Как отметила российский дипломат, Москва готова начать подготовку последующих обменов.

Как сообщало ИА Регнум, 2 ноября Захарова заявила, что в 2024 году Минобороны России предлагало передать Киеву 935 военнопленных, но украинские власти согласились забрать только 279 из них. Она также напомнила, что в 2022 году Москва и Киев при содействии международных посредников договорились о проведении более 45 обменов. Сегодня киевский режим саботирует этот процесс, его интересует только возвращение на Украину боевиков нацбатальонов.

Захарова подчеркнула, что Киев регулярно исключает из обменных списков военнослужащих отдельных подразделений украинской армии, которых считает недостойными обмена. Тем самым киевский режим игнорирует собственных граждан, создавая видимость «международных усилий».

В этот же день уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова призвала Киев вернуться к конструктивному диалогу, ускорив процесс обмена военнопленными.