Москва, 27 ноября, 2024, 16:04 — ИА Регнум. Игру «Смута» и учебные приложения «Смутное время» скачали 1 млн раз на официальном сайте и VK Play. Об этом 27 ноября сообщила пресс-служба компании-разработчика «Сайберия нова».

Скриншот игры

«Миллион скачиваний — это одно из основных условий при предоставлении государственного финансирования для разработки «Смуты». Сегодня мы перешагнули эту отметку и выполнили непростую, но важную задачу», — сказал генеральный директор компании Алексей Копцев.

Он поблагодарил Институт развития интернета (ИРИ) за поддержку проекта, помощь и оказанное доверие.

Отмечается, что сейчас создатели «Смуты» думают над расширением серии образовательных приложений и продолжением сюжетной линии игры.

«Очень значимое количество скачиваний в общем объёме привлекли обучающие модули, которые дали игрокам возможность оценить архитектуру древнерусских городов, узнать быт и обычаи той эпохи. Кроме того, в начале ноября миллионы людей в разных городах увидели Кузьму Минина и Дмитрия Пожарского из игры на медиафасадах в честь Дня народного единства», — заявил заместитель гендиректора ИРИ Андрей Воронков.

По его словам, такой подход позволил проекту выйти из ниши геймеров и заинтересовать историей Смутного времени большую аудиторию.

«Смута» — масштабная компьютерная игра в жанре action/RPG. За основу проекта, посвящённого Смутному времени в России, был взят роман Михаила Загоскина «Юрий Милославский, или Русские в 1612 году».

Как передавало ИА Регнум, 11 ноября компания «Сайберия Нова» сообщила, что предоставит бесплатный доступ к игре «Смута» в более чем 1,5 тыс. компьютерных клубов России.

4 ноября более 3 тыс. человек стали участниками тематического фестиваля «1612», который прошёл в Москве в честь Дня народного единства. Одним из главных событий мероприятия стала презентация новой версии игры «Смута».

«Смута» вышла 4 апреля 2024 года. Обозреватель Марк Драницын отмечал, что, несмотря на ряд недоработок, у игры потрясающий визуал. Технология фотограмметрии — переноса реального изображения в 3D-среду с точностью передала атмосферу древних городов и густых зелёных лесов, отметил он.