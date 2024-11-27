Нью-Йорк, США, 27 ноября, 2024, 15:42 — ИА Регнум. Больной раком голливудский продюсер Харви Вайнштейн, осуждённый за изнасилования, подал иск к штату Нью-Йорк из-за ненадлежащих условий содержания в тюрьме. Об этом 27 ноября сообщило агентство Associated Press.

Global Look Press/Keystone Press Agency/John Lamparski

Адвокаты продюсера утверждают, что Вайнштейн находится в условиях антисанитарии и не получал качественной медицинской помощи. По их словам, в помещении, где находился Вайнштейн, была низкая температура, а заключённому при этом не выдавали чистую одежду.

«Когда я в последний раз навещал его, то обнаружил на тюремной одежде брызги крови — возможно, от капельниц. Одежду не стирали неделями. Ему даже не дали чистое нижнее белье», — заявил юрист Имран Ансари.

За время заключения Вайнштейна несколько раз госпитализировали. В иске, требующем возмещения ущерба в размере $5 млн, утверждается, что его каждый раз возвращали в тюрьму Райкерс до того, как он полностью восстанавливался.

Как передавало ИА Регнум, в 2020 году суд в Нью-Йорке приговорил Вайнштейна к 23 годам тюремного заключения по обвинениям в насильственных действиях сексуального характера. В апреле 2024 года этот приговор был признан несправедливым и отменён.

Тем не менее в отношении Вайнштейна продолжает действовать другой приговор, вынесенный судом в Лос-Анджелесе в феврале 2023 года. Тогда кинопродюсера приговорили к 16 годам тюрьмы за изнасилования. Уточнялось, что обвинения в отношении Вайнштейна были выдвинуты в связи с домогательством к актрисе, которое якобы произошло в феврале 2013 года.

Вайнштейн — соучредитель Miramax Films, совладелец компании The Weinstein Company — был одним из самых влиятельных продюсеров в Голливуде. В 2017 году десятки актрис выдвинули против него обвинения в изнасилованиях и домогательствах, запустив движение #MeToo.

22 октября у Вайнштейна нашли редкую форму рака костного мозга — хронический миелоидный лейкоз.