Москва, 27 ноября, 2024, 15:52 — ИА Регнум. Снежная буря в Благовещенске, в ходе которой выпало большое количество осадков, должна полностью закончиться к выходным. Об этом в среду, 27 ноября, рассказала ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

По словам синоптика, такого рода бури не очень редкое явление в Дальневосточном регионе, где в начале зимы и конце осени часто наблюдается прохождение южных циклонов, приносящих туда высокую температуру воздуха, потепление, а затем снегопады, снежные бураны, и т.п.

«В Благовещенске за прошедшие сутки выпало в виде снега значительное количество осадков — 13–15 мм. Сегодня там снег продолжается, потому что регион ещё будет находиться под влиянием этого циклона», — привели её слова «Известия».

Позднякова уточнила, что в ближайшие дни Амурская область и Еврейская автономная область (ЕАО) окажутся в тылу южного циклона, в результате чего продолжится выпадение осадков и начнёт понижаться температура воздуха.

Она отметила, что если сегодня снегопады в регионе ещё будут продолжаться, то к выходным они прекратятся.

«По мере развития сибирского антициклона, центр которого сейчас располагается где-то между Монголией и Китаем, вероятность выхода южных циклонов на территорию Амурской области и Еврейской автономной области будет сокращаться, то есть циклоны, как правило, будут своими тёплыми секторами задевать в большей степени юг Приморья», — пояснила синоптик.

Позднякова добавила, что в связи с этим в Приморском крае в ближайшие дни прогнозируются мокрый снег и дождь.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 27 октября в Благовещенске ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за обрушившейся на город снежной «бури столетия», в ходе которой выпало три месячных нормы осадков. Уточнялось, что связи с этим городской сервисно-торговый комплекс и привлечённая техника круглосуточно убирают снег, а учащихся школ до 29 ноября включительно перевели на дистанционное обучение.

Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд 25 ноября рассказал, что на данный момент более 90% территории России покрыто снегом, и за неделю эта ситуация не изменится. Высота снежного покрова в Ямало-Ненецком автономном округе сейчас уже составляет от 30 до 45 см, а в Якутии — от 15 до 50 см, добавил он.