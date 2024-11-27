Вашингтон, 27 ноября, 2024, 15:39 — ИА Регнум. США разместили атомную подлодку USS Minnesota с дальнобойными крылатыми ракетами Tomahawk на борту у побережья острова Гуам в западной части Тихого океана. Об этом 27 ноября сообщил журнал The War Zone со ссылкой на заявление Седьмого флота Военно-морских сил США.

U. S Navy

«Обстановка с безопасностью в Индо-Тихоокеанском регионе требует, чтобы ВМС США держали наиболее боеспособные подразделения в авангарде», — указано в документе.

Отмечается, что выбранная позиция обеспечит гибкость для морских и совместных силовых операций с участием подразделений, способных быстро реагировать на внешнюю агрессию.

Издание указало, что переброска подлодки в западную часть Тихого океана произошла на фоне роста напряжённости между США и Китаем в отношении Китайского Тайбэя (Тайваня). Её нахождение может сделать остров самым защищенным участком территории в ближайшие годы и сыграть важную роль в возможном противостоянии с Китаем.

Гуам имеет статус неинкорпорированной организованной территории США. Остров расположен в 2,9 тыс. км от побережья Китая в пределах досягаемости китайских военных объектов.

Как сообщало ИА Регнум, действующий президент США Джо Байден 4 июня допустил отправку американских войск на Китайский Тайбэй. По его словам, это может произойти при «применении силы» Китаем против острова.

В конце октября газета The New York Times (NYT) предположила, что на фоне возможной войны с Китаем армия США вынуждена готовиться к такому варианту развития событий, в том числе и на основе опыта российско-украинского конфликта. Отмечалось, что американские военные используют навыки в части действий малых диверсионных групп и применения средств связи.

Председатель КНР Си Цзиньпин в том же месяце призвал Народно-освободительную армию Китая быть готовой к войне. Китайский лидер отметил, что в связи с этим военным КНР нужно «комплексно усилить свою подготовку и обеспечить надёжную готовность к конфликту».

В ноябре на встрече с Байденом китайский лидер Си Цзиньпинь особо отметил важность темы Китайского Тайбэя. По его словам, стабильность в регионе несовместима с сепаратизмом и независимостью острова так же, как огонь и вода.