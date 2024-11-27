Москва, 27 ноября, 2024, 15:35 — ИА Регнум. Эксперты авторитетной премии CNews Awards 2024 признали удобство, эффективность и инновационность системы электронного кадрового документооборота «ФосАгро» на базе СЭД WSS Doc. Она была внедрена в компании в апреле 2024 года.

Пресс-служба «ФосАгро»

В электронный вид были переведены основные кадровые документы, которые встречаются в трудовой деятельности работников, а также оформляются в рамках других процессов. Как рассказала руководитель проекта, начальник управления кадрового администрирования департамента по учету персонала АО «Апатит» (входит в группу «ФосАгро») Наталья Шустрова, теперь работники могут оформить кадровые документы через стационарное или общедоступное рабочее место, а также в мобильном приложении. Количество необходимых для этого действий сведено к минимуму: достаточно заполнить несколько полей в СЭД WSS Docs, чтобы документ сформировался автоматически. СЭД WSS Docs поддерживает работу с ключами электронных подписей, которые выпускаются, продлеваются и блокируются удостоверяющим центром «ФосАгро».

«Первыми ЭКДО начали использовать работники, принимавшие участие в двухмесячном тестировании системы еще в конце 2023 года. Работникам было предложено испытать новую систему, воспользоваться услугами консультирования и оценить разные аспекты работы в новом формате. Подключение новых пользователей проходило поэтапно, что позволило своевременно дорабатывать систему. Для удобства работников сохранен привычный формат документов, штампы электронных подписей проставляются только в местах «живой» подписи. С целью обеспечения информационной безопасности предусмотрена обязательная проверка документа перед подписанием», — подчеркнула Наталья Шустрова.

Как отметил генеральный директор АО «Апатит» Александр Гильгенберг, компания «ФосАгро» уделяет большое внимание передовым направлениям цифровизации, в том числе внедрению электронного кадрового документооборота. «Так, по результатам опроса, спустя шесть месяцев после использования системы 86% работников отметили улучшения в процессе подачи заявлений — создания, подписания, а также скорости получения обратной связи. За счет исключения ручных операций, таких как сканирование, сортировка, печать, транспортировка, трудозатраты на обработку документов сократились на 79%», — сказал Александр Гильгенберг.

Ежегодная премия CNews Awards создана для оценки вклада компаний в развитие инновационной экономики в России. Ею отмечаются наиболее эффективные проекты информатизации в ключевых отраслях, а также лучшие компании в сфере ИКТ.