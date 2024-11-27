Таганрог, Ростовская область, 27 ноября, 2024, 17:10 — ИА Регнум. В Таганроге одного из полугодовалых детей, избитых матерью и брошенных у пивной, в ближайшее время переведут из реанимации в стационар. Об этом в среду, 27 ноября, сообщил Telegram-канал Mash.

Сергей Бобылев/ТАСС

По данным канала, отец младенцев Владимир рассказал, что намерен воспитывать ребёнка и не бросит его, а также хочет спросить у супруги, которую уже арестовали, почему она избила детей так, что один из них умер, и бросила у пивной.

24 ноября женщина оставила у пивного магазина двух шестимесячных младенцев, один из которых был мёртв, а другой находился в тяжёлом состоянии. Тогда донести переноску женщине помог прохожий, не догадывавшийся о состоянии детей. Через некоторое время после того, как мать мальчиков ушла, к магазину пришёл их отец, который и обнаружил, что один из его сыновей мёртв. На голове у погибшего ребёнка обнаружили ушибы и ссадины, а на теле — трупные пятна. Причиной смерти могла стать закрытая черепно-мозговая и нейроспинальная травмы. Брата младенца госпитализировали с травмами головы.

Предварительно, детей избила мать. Женщина состоит на учёте в подразделении по делам несовершеннолетних как родитель, не исполняющий свои обязанности. Она, оставив детей у магазина, пошла пить, а вечером того же дня была задержана в состоянии алкогольного опьянения. 27 ноября суд поместил её в СИЗО.