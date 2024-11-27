Москва, 27 ноября, 2024, 15:24 — ИА Регнум. Украина при посредничестве Катара передала России двух детей в рамках процесса воссоединения семей. Мероприятие прошло 27 ноября в посольстве Катара в Москве.

Ilya Moskovets/Global Look Press

Воссоединение семей состоялось при участии посла Катара Ахмеда бен Насера бен Джасима Аль Тани и представителя уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой.

Семьям были переданы два мальчика, которые были вывезены из зоны боевых действий.

Как передавало ИА Регнум, 22 ноября Россия вернула с Украины 46 жителей Курской области, которые в августе были вывезены за пределы региона украинскими формированиями. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова отметила, что среди возвращённых 12 детей, в том числе один — новорождённый, ещё один — до трёх лет, а также инвалид-колясочник.

24 ноября губернатор Курской области Алексей Смирнов сообщил, что 46 возвращённых жителей находятся в пунктах временного размещения. Их обеспечат жильём, питанием, медицинской и психологической помощью. Они также смогут воспользоваться мерами поддержки.