Астана, 27 ноября, 2024, 15:13 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 27 ноября прибыл в Казахстан с государственным визитом. Об этом сообщила пресс-службе Кремля.

Кристина Кормилицына/ РИА Новости

«Президент России прилетел в Казахстан с государственным визитом», — сообщили в пресс-службе.

Самолёт совершил посадку в международном аэропорту имени Нурсултана Назарбаева в Астане.

Как сообщало ИА Регнум, 27 ноября в Астане планируется встреча Путина с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. По результатам переговоров будет подписано совместное заявление об углублении стратегического партнёрства в условиях нового глобального порядка.

Кроме того, Путин и Токаев в режиме видеоконференции примут участие в XX Форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана.

В Астане 28 ноября состоится заседание Совета коллективной безопасности ОДКБ. Планируется обсуждение важных вопросов международной и региональной безопасности.