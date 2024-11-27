Лондон, 27 ноября, 2024, 15:29 — ИА Регнум. Жительница графства Чешир в Англии три года держала дочь в ящике дивана, пока девочку случайно не обнаружил партнёр женщины. Об этом сообщила газета The Guardian.

(сс) Cheshire police

Мужчина услышал шум и нашёл истощённого ребёнка в диване. Малышка не могла ходить и говорить. Сожитель женщины вызвал полицию и социальную службу. Мать арестовали и приговорили к тюремному заключению на срок более семи лет.

«Я была ошеломлена увиденным и была крайне шокирована, увидев, как ребёнок смотрит на меня снизу вверх, сидя в ящике дивана», — заявила соцработник, выступавшая в суде свидетелем.

Она рассказала, что была поражена отсутствием эмоций у матери, признавшейся в содержании ребёнка в недопустимых условиях. Женщина родила втайне, находясь в ванной своего дома. Она никому не говорила о беременности и родах из-за трудных отношений с отцом девочки.

При этом у женщины были другие дети, которыми она занималась полноценно. В это время девочка в диване могла оставаться одна по несколько часов подряд.

Врачи при осмотре ребёнка отметили у неё вялые конечности и нездоровое положение стоп. Она даже не могла ползать. Уровень развития малыша был эквивалентен возрасту 10 месяцев. Девочка не улыбалась.

«Она не знала дневного света или свежего воздуха и не отзывалась на собственное имя, когда её впервые нашли», — рассказала старший прокурор Рейчел Уортингтон на суде.

Судья Стивен Эверетт назвал немыслимым поведение матери. Он отметил, что девочка была лишена любви, внимания, нормального питания и взаимодействия с другими людьми, говорится в статье, опубликованной 26 ноября.

Как передавало ИА Регнум, 24 ноября в Таганроге женщина оставила у пивного магазина переноску с двумя шестимесячными младенцами, один из которых к тому времени умер, а другой находился в тяжёлом состоянии. Установлено, что она избила детей. Против матери возбудили уголовное дело, её арестовали.

В октябре в Турции 18-летняя школьница из России оставила своего новорождённого ребёнка в туалете аэропорта турецкой Антальи. Малыша обнаружила уборщица, россиянку задержали. Против неё возбудили уголовное дело.