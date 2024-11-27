Москва, 27 ноября, 2024, 14:52 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин распорядился учредить празднование Дня морской пехоты 27 ноября. Соответствующий указ главы государства опубликовали в среду на официальном портале правовой информации.

Виталий Аньков/РИА Новости

«Установить в Вооружённых силах Российской Федерации День морской пехоты и отмечать его 27 ноября», — говорится в документе.

Новую дату внесли в перечень профессиональных праздников и памятных дней в российской армии. Указ действует со дня опубликования.

С инициативой учредить День морской пехоты 27 ноября выступило Министерство обороны РФ. Этот профессиональный праздник был установлен в 1995 приказом тогдашнего главнокомандующего Военно-морским флотом Феликса Громова. Дату выбрали в память указа императора Петра I о создании первого в России «полка морских солдат» в 1705 году.

Как передавало ИА Регнум, Путин ранее назвал героическими действия морской пехоты в зоне проведения специальной военной операции. Он подчеркнул, что это касается бойцов, прибывших и с Тихоокеанского, и Северного флотов.

1 октября российский президент поздравил с профессиональным праздником личный состав и ветеранов Сухопутных войск ВС России. Победные традиции и верность присяге являются достойным примером для тех, кто несёт службу сейчас, подчеркнул он.