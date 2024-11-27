Мюнхен, Германия, 27 ноября, 2024, 14:31 — ИА Регнум. Немец Манфред Гендицкий, который отсидел 13 лет за убийство и был признан невиновным, потребовал у властей Баварии повторную компенсацию в 750 тыс. евро. Об этом 27 ноября сообщает Spiegel.

David Young/Global Look Press

«Истец требует возмещения морального ущерба размером по меньшей мере в 750 тысяч евро», — приводит журнал слова представителя окружного суда Мюнхена.

По сообщению прокуратуры, в прошлом Гендицкий уже получил по 75 евро за каждый из 4916 дней в заключении — всего более 368 тыс. евро.

Теперь, по информации издания, освобождённый вместе со своей сожительницей заявил, что сумма выплаты не покрыла всего ущерба, поэтому он намерен требовать дополнительной компенсации.

Отмечается, что в 2010 году суд в Мюнхене приговорил Гендицкого к пожизненному заключению по делу об убийстве. Он был управляющим в доме, где жила погибшая женщина. Присяжные признали его виновным в том, что он после ссоры якобы ударил её в квартире, а затем утопил в ванне.

В течение многих лет Гендицкий боролся за пересмотр своего дела. При этом его оправдания требовали не только адвокаты, но и прокуратура. Сомнения были как в том, что он совершил убийство, так и в том, что преступление вообще имело место. Позже было доказано, что женщина стала жертвой несчастного случая.

Как передавало ИА Регнум, в американском штате Оклахома судья отменил приговор 71-летнему Глинну Симмонсу. Мужчина провёл в тюрьме по обвинению в убийстве почти 50 лет и был признал невиновным. В 1975 году его приговорили к смертной казни, позднее приговор заменили на пожизненное заключение. Согласно последнему решению, бывший заключённый вправе получить компенсацию от штата за ошибочный приговор в размере 175 тыс. долларов.