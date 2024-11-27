Киев, 27 ноября, 2024, 14:28 — ИА Регнум. Экс-глава украинского МИД Дмитрий Кулеба выразил несогласие со словами бывшего главнокомандующего Вооружёнными силами Украины (ВСУ), украинского посла в Лондоне Валерия Залужного о том, что третья мировая война «уже началась», так как, по его мнению, Запад «психологически не готов воевать».

Pavlo Bahmut/Global Look Press Дмитрий Кулеба

«Если вы спросите меня, что было самой большой ошибкой Запада за последний год, я бы назвал яростное публичное осуждение европейскими лидерами предложения [президента Франции] Эммануэля Макрона отправить войска на Украину», — заявил он в интервью европейской версии издания Politico.

Кулеба отметил, что его шокировало подобное заявления французского лидера, и добавил, что ожидает эскалации конфликта, которая, по его утверждению, не выйдет из-под контроля.

По утверждению экс-главы МИД Украины, стороны конфликта «чётко выверяют свои действия и сигнализируют о намерениях снизить вероятность просчёта», способного привести к катастрофе.

Как сообщало ИА Регнум, 21 ноября Залужный заявил, что третья мировая война уже якобы началась. По утверждению экс-главкома ВСУ, это произошло из-за того, что в украинский конфликт якобы были вовлечены союзники России.

В середине сентября Анатолий Антонов, занимавший в то время пост посла РФ в Вашингтоне, заявил, что США прокладывают путь к третьей мировой войне рассуждениями о возможности обстрелов России дальнобойным оружием Запада. По его словам, российскую сторону продолжают проверять на предел терпимости или толерантности к враждебным шагам, цель которых — стратегическое поражение РФ.