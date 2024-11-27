Киев, 27 ноября, 2024, 14:10 — ИА Регнум. Лицеи в Киеве начали уничтожать русскую литературу, сдавая книги на макулатуру в рамках акции «Согрей нашего бойца» по поддержке Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом 27 ноября сообщило издание «Страна. ua».

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Отмечается, что на вырученные средства закупаются термогрелки для украинских военных. Только в двух лицеях уже были уничтожены 1,3 т книг на русском языке.

Как передавало ИА Регнум, киевский режим ведёт борьбу с использованием русского языка в стране, несмотря на то, что он является родным для миллионов жителей. «Языковой омбудсмен» Украины Тарас Креминь в октябре назвал «коллаборантами» тех, кто говорит по-русски.

Также в октябре министерство образования и науки Украины поддержало проект о запрете общаться на русском языке в школах. При этом планируется не допускать разговоров на нём даже на переменах.

Президент России Владимир Путин ранее указал на то, что киевский режим истребляет русскую культуру на подконтрольной территории. Он также отметил, что на Украине фактически запрещают русский язык.