Бейрут, 27 ноября, 2024, 14:03 — ИА Регнум. В Ливане корреспондент Sputnik Абделькадер Аль-Бай 27 ноября получил осколочные раненияе ног при обстреле со стороны Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press

Обстрел ЦАХАЛ провела после объявления перемирия.

«Группа ливанских журналистов освещала вывод израильских войск с юга страны. Корреспондент Sputnik получил осколочные ранения в ноги», — сообщает «РИА Новости».

Отмечается также, что другой журналист был ранен в лицо.

Как сообщало ИА Регнум, 26 ноября военно-политический кабинет Израиля одобрил соглашение о прекращении огня на территории Ливана. Сегодня, 27 ноября, в 11:00 мск договорённость вступила в силу.

Согласно решению Тель-Авива и Бейоута, подразделения ливанской армии будут размещены вдоль южной границы Ливана при поддержке Временных сил ООН. В течение 60 дней ЦАХАЛ покинет юг Ливана.