Нижний Тагил, Свердловская область, 27 ноября, 2024, 14:07 — ИА Регнум. Педагогам Нижнего Тагила подарят сертификаты на изготовление и установку мемориальных памятников. Такую возможность учителям предоставил профсоюз работников образования города. Об этом ИА Регнум сообщил источник.

ИА Регнум

В Нижнем Тагиле учителям, помимо ежегодной материальной помощи от профсоюза работников образования города, предложили сертификаты на мемориальные памятники. Информацией о нововведениях поделились в сети сами педагоги. Некоторые восприняли нововведение с юмором: учителя шутили, что «вместо путёвок в санаторий им предложили более радикальные меры». А многие и вовсе не поверили в реальность такой инициативы и предположили, что это всего лишь шутка.

Журналисты ИА Регнум поговорили с одним из преподавателей, которая поделилась аудиозаписью разговора с сотрудницей мемориальной компании «Грань».

«Да, действительно, такие сертификаты были выпущены, номинал подарочного сертификата — пять тысяч рублей. Чтобы их получить, учителям необходимо обратиться в городской профсоюз работников народного образования и науки РФ, а затем с этим сертификатом прийти в компанию, предоставляющую услугу. Для кого будет изготовлен памятник, значения не имеет», — рассказал собеседник агентства.

По информации профсоюза, данный сертификат будет выдаваться вместе с материальной помощью из фонда «Солидарность».

Ранее ИА Регнум сообщало, что в частном московском парке «Сказка» поставили надгробия непослушным детям. Надписи гласили: «Топтал газон», «Лез без очереди», «Лез через ограждение», «Громко кричал в парке» и «Не слушал родителей».