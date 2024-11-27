Москва, 27 ноября, 2024, 13:52 — ИА Регнум. Бывший адвокат Эльман Пашаев не признал вину в мошенничестве в особо крупном размере. Заседание во Втором Западном окружном военном суде прошло 27 ноября.

Pavel Kashaev/Global Look Press

«Вину не признаю», — сказал он в ходе заседания по рассмотрению своей жалобы на продление срока ареста.

По мнению Пашаева, уголовное дело в отношении него возбуждено по заявлению блогера Алексея Блиновского, который признан потерпевшей стороной.

По словам экс-адвоката, его невиновность подтверждает тот факт, что он пожертвовал свои личные сбережения для нужд армии.

Как передавало ИА Регнум, 4 октября следствие предъявило Пашаеву обвинение в особо крупном мошенничестве. При этом бывший адвокат отказался сотрудничать со следствием.

Бывшего адвоката подозревают в мошенничестве в общей сложности на сумму свыше 45 млн рублей. Пашаеву грозит наказание вплоть до 10 лет лишения свободы и возможное наказание в виде штрафа в размере до 1 млн рублей.

По информации следователей, в феврале 2024 года Пашаев убедил Блиновского в том, что якобы может за крупное денежное вознаграждение освободить его супругу Елену Блиновскую от ответственности по делу о неуплате налогов и финансовых махинациях. В результате блогера признали потерпевшей стороной.

26 сентября стало известно, что Пашаев предлагал заключённым, которые поехали в зону спецоперации, за деньги отсидеться в тылу. Уточнялось, что таким предложением намеревались воспользоваться не менее пяти человек.