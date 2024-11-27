Белгород, 27 ноября, 2024, 13:43 — ИА Регнум. В результате удара Вооружённых сил Украины (ВСУ) по приюту для животных в Белгородской области погибли семь собак. Об этом 27 ноября сообщил Telegram-канал Mash.

Elena Mayorova/Global Look Press

«Беспилотник прилетел в муниципальный приют в городе Строитель. Сюда эвакуируют псов из приграничных районов — Шебекина, Новой Таволжанки и Грайворона. На момент атаки в приюте жили 22 собакена», — сказано в публикации.

Как отмечает канал, почти все содержавшиеся в приюте собаки были породистыми и ранее принадлежали погибшим жителям региона. Выживших животных пристраивают у себя волонтёры.

Как передавало ИА Регнум, в марте ручная самка кенгуру Беннета по кличке Гранди погибла в зоопарке Белгорода при обстреле города со стороны украинской армии. В память о ней сотрудники зоопарка пообещали высадить виноград, как только закончатся боевые действия.