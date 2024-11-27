Уфа, 27 ноября, 2024, 13:54 — ИА Регнум. В Башкирии собака по кличке Белка четвёртый день ждёт у реки Уфы хозяина, который трагически погиб, провалившись под лёд. Об этом 27 ноября сообщил исполняющий обязанности председателя госкомитета республики по чрезвычайным ситуациям Кирилл Первов.

Кадр из видео

«Несмотря на попытки родственников забрать её домой, верный друг не оставляет надежды встретить своего хозяина вновь», — написал он в Telegram-канале.

Первов уточнил, что хозяин собаки утонул 24 ноября. Он ехал на велосипеде и решил пересечь реку Уфу, чтобы сократить путь домой. Толщина льда к тому времени была всего около 2 см, мужчина провалился и погиб. Спасатели продолжают поиски тела, водолазы обследуют дно реки на глубине 7 м.

По данным пресс-службы МЧС Башкрии, семь лет назад этот же мужчина примерно на том же месте переправлялся через реку с женой на лодке. Они перевернулись, женщина не выжила.

Как передавало ИА Регнум, в Ялте пёс по кличке Мухтар 12 лет ждал хозяина на набережной. Мужчина работал спасателем в море и погиб в 2011 году. После этого его питомец каждый день приходил на берег и смотрел в море. Пёс умер в августе 2023 года.

В мае 2020 года в заливе бухты Нагаева в Магадане рыбаки и зоозащитники нашли собаку, которая два месяца жила на льду. Она находилась на одном месте и никого не подпускала. Предположительно, хозяин питомца оставил его там. Животное было спасено.