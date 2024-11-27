Москва, 27 ноября, 2024, 14:15 — ИА Регнум. В Министерстве транспорта предложили не допускать к перевозкам детей водителей, имеющих непогашенную или неснятую судимость. Проект соответствующих изменений в Трудовом кодексе Минтранс разместил на портале проектов нормативных актов в среду, 27 ноября.

ТАСС/Руслан Шамуков

«Ограничение контактов подобных лиц с несовершеннолетними, а именно полный запрет на работу, связанную с организованными перевозками детей, поможет обезопасить последних и защитить от преступных посягательств. Инициатива касается как россиян, так и трудовых мигрантов из стран Евразийского экономического союза», — сообщили в Минтрансе.

Сейчас не допускаются к рейсам водители такси, имеющие неснятую или непогашенную судимость за такие преступления, как убийство, похищение человека, грабеж, разбой. На водителей детских автобусов в настоящее время распространяются общие требования трудового законодательства для водителей общественного транспорта.

Ранее автоэксперт Пётр Баканов рассказал ИА Регнум о том, почему в России с 1 января 2025 года могут увеличить штрафы за нарушение ряда Правил дорожного движения по наиболее «популярным» статьям. По мнению эксперта, данная мера призвана серьёзно наказать рублём человека за грубые правонарушения, которые могут повлечь за собой трагические последствия.

5 ноября в Государственной думе сообщили о том, что собираются рассмотреть законопроект, предполагающий мгновенное оповещение водителя о нарушении Правил дорожного движения. По мнению авторов инициативы, для профилактики нарушения ПДД наряду с фотофиксацией водителей необходимо одновременно уведомить о проступке сигналом красного цвета.