Братислава, 27 ноября, 2024, 13:01 — ИА Регнум. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо 27 ноября сообщил, что принял официальное приглашение президента России Владимира Путина принять участие в параде Победы в Москве 9 мая 2025 года.

Tomas Tkacik/Global Look Press Премьер-министр Словакии Роберт Фицо

Он сообщил, что очень заинтересован в том, чтобы участвовать в официальных торжествах в Москве по случаю победы над фашизмом.

«Поэтому с радостью я принял официальное приглашение президента России Владимира Путина принять участие в этих важных торжествах, что я и сделаю», — написал Фицо в соцсети Facebook (принадлежит Meta — террористической организации, деятельность которой запрещена в России).

Как сообщало ИА Регнум, в конце октября Фицо выразил желание приехать в Москву на парад Победы. Он заявил, что участие в праздновании будет для него большой честью. Кроме того, это его личный долг как главы правительства Словакии.

21 ноября Фицо заявил, что в мае будущего года посетит Москву вместе с президентом Сербии Александром Вучичем. Как рассказал глава правительства Словакии, они с президентом Сербии договорились о совместной поездке в столицу России по случаю Дня Победы.