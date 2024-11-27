Дегтярск, Свердловская область, 27 ноября, 2024, 13:00 — ИА Регнум. Свердловские правоохранители провели обыски у мэра Дегтярска Свердловской области Вадима Пильникова и его заместителя по вопросам ЖКХ Андрея Ильина. Об этом 27 ноября сообщил портал URA.RU со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

degtyarsk.ru Вадим Пильников

«У одного из них найден автомобиль стоимостью около 16 млн рублей. Найдены деньги наличкой и украшения», — отметил источник.

Всего у чиновников обнаружили ценности на 60 млн рублей.

Утверждается, что утром Ильина доставили в администрацию на следственные действия. Также правоохранители якобы работают с директором МКУ «УЖКХ» Игорем Капустником. Порталу он сообщил, что на больничном, но об обысках в мэрии слышал.

При этом источник газеты «Коммерсантъ» заявил, что следственные действия к Пильникову не относятся. Документы были изъяты у Ильина. По некоторым данным, обыски прошли по заявлению экс-мэра Игоря Бусахина.

Как сообщало ИА Регнум, в сентябре в Луганске задержали экс-мэра Сочи Алексея Копайгородского . После ухода с поста мэра Сочи он отправился добровольцем на спецоперацию.

25 сентября суд постановил взять Копайгородского под стражу. Экс-мэра обвинили в растрате 3 млн рублей и присвоении двух земельных участков. Позднее стало известно, что в уголовном деле арестованного бывшего мэра Сочи могут появиться новые фигуранты.

13 ноября суд отправил супругу бывшего мэра Янину под домашний арест на два месяца. Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ («Присвоение или растрата»).