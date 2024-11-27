Берлин, 27 ноября, 2024, 12:40 — ИА Регнум. Не менее шести взрывных устройств было использовано для подрыва ниток газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2». Об этом 27 ноября сообщила газета Die Welt со ссылкой на судебные документы и запись гидролокатора.

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Выводы о количестве бомб были сделаны на основе обнаруженных шведскими специалистами мест повреждений газопроводов, не упоминавшихся ранее. Издание напомнило, что изначально речь шла о применении четырёх взрывных устройств.

В материале отмечается, что новые данные ставят под сомнение тезис о виновниках нападения.

Как сообщало ИА Регнум, в исключительных экономических зонах Дании и Швеции 26 сентября 2022 года были подорваны обе нитки «Северного потока» и одна нить «Северного потока — 2». Президент России Владимир Путин отмечал, что этот теракт невозможно было бы совершить без поддержки на государственном уровне. Подрыв был организован спецслужбами США, уточнил глава государства.

Немецкое издание Spiegel в сентябре написало, что подрывы газопроводов якобы организовали водолазы во главе с бывшим агентом украинской секретной службы Романом Червинским.

В ноябре подводный археолог Свен Томас заявил, что яхта «Андромеда» с украинскими дайверами не смогла бы доставить к месту подрыва «Северных потоков» 400 кг взрывчатки. Также, по словам эксперта, подводное погружение таких масштабов возможно лишь с использованием нескольких судов и неподвижной платформы с оборудованием суммарным весом около одной тонны.

Помощник президента России, председатель Морской коллегии Николай Патрушев 11 ноября заявил, что подрыв расположенных на дне моря газопроводов «Северный поток» могло совершить только подразделение специального назначения одной из стран — участниц НАТО. Он также назвал нелепыми заявления о совершении этой диверсии Киевом, так как у ВМС Украины нет ни оборудования, ни специалистов для такого рода операций.