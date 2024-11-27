* — физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом

Москва, 27 ноября, 2024, 13:14 — ИА Регнум. Таганский суд Москвы оштрафовал политического деятеля Льва Пономарёва (признан в РФ физлицом, выполняющим функции иностранного агента) за нарушение закона об иноагентах. Об этом в среду, 27 ноября, сообщила объединённая пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.

Михаил Метцель/ТАСС Лев Пономарёв (признан в РФ физлицом, выполняющим функции иностранного агента)

Данное правонарушение предусмотрено ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ («Нарушение порядка деятельности иностранного агента»).

«Суд назначил административное наказание в виде административного штрафа в размере 45 тыс. рублей», — заявили в инстанции.

Как передавало ИА Регнум 25 ноября, в отношении блогера Ильи Варламова (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) также было возбуждено уголовное дело за уклонение от исполнения обязанностей иностранных агентов. Отмечалось, что, несмотря на то что блогер дважды в течение года привлекался к административной ответственности за нарушение закона об иноагентах, он продолжил публиковать контент в соцсетях, не соблюдая норму данного закона.

23 марта Минюст внёс Варламова в список физических лиц — иностранных агентов. В ведомстве пояснили, что он распространял недостоверную информацию о решениях и политике органов власти. В Минюсте также отметили, что он получал поддержку от иностранных источников.