Омск, 27 ноября, 2024, 12:21 — ИА Регнум. В Омской области сотрудники Госавтоинспекции остановили легковой автомобиль Nissan, в котором оказались восемь похищенных баранов. Об этом 27 ноября сообщили в главном управлении МВД по региону.

Омская полиция

Машина привлекла внимание правоохранителей на трассе Шербакуль–Азово. Помимо животных, в салоне находились трое человек.

«Полицейские доставили всю компанию в отдел полиции, где выяснили, что мелкий рогатый скот похищен ночью из загона в деревне Северное. Бараны были возвращены только что проснувшимся владельцам», — отметили в ведомстве.

Сотрудники уголовного розыска также установили, что двое из задержанных в период с 7 ноября украли 42 барана из загонов в сёлах Максимовка и Изюмовка. Они разъезжали по поселениям, высматривая неукреплённые и неохраняемые загоны на окраинах, после чего ночью похищали животных. Баранов продавали заготовителю в Ленинском округе. Общий ущерб составил 593 тыс. рублей.

Омская полиция

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ («Кража, совершённая группой лиц»).

Как передавало ИА Регнум, 30 сентября стало известно о похищении кенгурёнка Кроша из ярославского зоопарка. На следующий день, 1 октября, два кенгурёнка пропали из зоопарка в Калужской области.

Правоохранители 2 октября задержали во Владимирской области карлика Ивана Некрасова, подозреваемого в похищении трёх кенгурят из зоопарков. У похитителя при себе была сумка, в которой находились два кенгурёнка, один из них не выжил. Третьего детёныша он успел продать в Москве. Суд арестовал злоумышленника на два месяца. Его обвиняют в краже с незаконным проникновением в помещение (п. б ч. 2 ст. 158 УК РФ). При этом сам обвиняемый извинился за свои действия и объяснил, что не имел злого умысла.