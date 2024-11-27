Таганрог, Ростовская область, 27 ноября, 2024, 12:52 — ИА Регнум. Суд в Таганроге отправил в СИЗО женщину, убившую шестимесячного сына и избившую его брата-близнеца. Об этом в среду, 27 ноября, сообщила пресс-служба главного следственного управления Следственного комитета по Ростовской области.

Richard Bistrong

По информации ведомства, в отношении матери детей возбуждено уголовное дело по признакам преступления «Убийство и покушение на убийство двух малолетних детей» (пп. «а», «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ). В настоящее время ей предъявили обвинение.

Как сообщало ИА Регнум 26 ноября, 24 ноября жительница Таганрога оставила у пивного магазина переноску с двумя шестимесячными младенцами, один из которых был мёртв, а другой находился в тяжёлом состоянии. Предварительно, мать избила своих детей. Так, на голове у погибшего ребёнка обнаружили ушибы и ссадины, а на теле — трупные пятна. Причиной смерти могла стать закрытая черепно-мозговая и нейроспинальная травмы. Брата погибшего ребёнка госпитализировали с травмами головы.

Женщина состоит на учёте в подразделении по делам несовершеннолетних как родитель, не исполняющий свои обязанности. Предварительно, она, оставив детей у магазина, ушла пить, а вечером того же дня была задержана в состоянии алкогольного опьянения.