* — организация, деятельность которой запрещена в РФ

Москва, 27 ноября, 2024, 12:12 — ИА Регнум. В Подмосковье задержали сотрудника Центробанка России, который пытался вступить в украинскую группировку «Легион «Свобода России» (ЛСР, террористическая организация, запрещена в РФ), сообщил источник ИА Регнум.

Дмитрий Макеев/РИА Новости

По данным собеседника агентства, речь идёт о 26-летнем проводнике поезда ЦБ Илье (имя изменено), родом из Серпухова. Этим летом банк России запустил тематические составы, вагоны в которых посвящены финансовой грамотности и противодействию мошенникам.

Правоохранители установили, что летом этого года мужчина в одном из мессенджеров начал переписываться с куратором украинских боевиков и пытался выяснить все детали для вступления в ЛСР. Кроме того, Илья заполнил «анкету» и заявил боевикам, что готов устроить теракт на терроритории России.

Однако осуществить задуманное он не смог, его вычислили и задержали сотрудники полиции.

В отношении Ильи возбудили уголовное дело по ч. 2ст. 205.5 УК РФ (Участие в деятельности террористической организации). Мужчине грозит от 10 до 20 лет лишения свободы.

Ранее в ноябре правоохранители задержали студента МАИ, который собирался вступить в украинскую террористическую организацию. 19-летний молодой человек намеревался уехать из России, чтобы примкнуть к боевикам, но был задержан при попытке выехать из страны.