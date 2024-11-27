Мюнхен, Германия, 27 ноября, 2024, 12:10 — ИА Регнум. Футбольный клуб «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ) проиграл «Баварии» в пятом туре Лиги чемпионов. Встреча прошла в Мюнхене и завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.

AP/TASS

Ворота «ПСЖ» защищал российский вратарь Матвей Сафонов. Именно допущенная им ошибка принесла «Баварии» единственный и победный гол — на 38-й минуте Сафонов не смог выбить мяч из вратарской зоны. Снаряд отскочил в голову защитнику немецкого клуба Мин Чжэ Киму, который переправил его в сетку.

На 57-й минуте матча форвард ПСЖ Усман Дембеле получил вторую желтую карточку и был удален с поля.

Как передавало ИА Регнум, 14 июня Сафонов перешёл в ПСЖ из «Краснодара». Пресс-служба российского клуба подчеркнула, что в команде гордятся голкипером и желают ему дальнейших успехов. Футболист является выпускником клубной академии, сыграл 175 матчей за команду, в 53 из них он не пропустил ни одного мяча.

Сафонов 18 сентября не пропустил ни одного мяча в дебютном матче за ПСЖ в Лиге чемпионов. Французский клуб обыграл испанскую «Жирону» в своём первом матче турнира со счётом 1:0. Сафонов сделал один сейв.