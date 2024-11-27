Донецк, 27 ноября, 2024, 12:07 — ИА Регнум. На момент захода российских военных на окраины Селидово в Донецкой Народной Республике (ДНР) в городе активно работала Служба безопасности Украины (СБУ), которая выявляла граждан с детьми для их насильственной эвакуации на подконтрольную Киеву территорию. Об этом 27 ноября сообщает «РИА Новости» со ссылкой на местного жителя Дмитрия.

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«Когда я с ними пересёкся (СБУ. — Прим. ред.), в один день в течение 15–20 минут две группы конкретно задавали вопрос, есть ли у меня дети, и потом следующий вопрос — знаю ли я людей, которые проживают с детьми, интересовались, обладаю ли я такой информацией», — рассказал эвакуированный из освобождённого Селидово.

Он сообщил, что, когда ВС РФ уже начинали заходить на окраины Селидово, к нему подходили группы сотрудников СБУ, которые после проверки документов и стандартных вопросов пытались выяснить информацию о детях.

«Люди, которые не хотели выезжать на территорию Украины и детей туда своих отправлять или вывозить, прятали их кто как мог. Ну, и, соответственно, эсбэушники выявляли сепаратистов», — добавил Дмитрий.

Как сообщало ИА Регнум, 29 октября подразделения Центральной группировки войск Вооружённых сил РФ освободили Селидово.

По словам одного из жителей, во время отхода из города украинские военные заходили в дома, выбивали двери квартир и стреляли в людей, которые там оставались. Другой местный житель рассказал, что представители киевского режима увозили из города детей, угрожая людям оружием.

24 ноября стало известно, что российские военные нашли в Селидово более 10 тел мирных жителей, расстрелянных бойцами ВСУ. Большинству погибших было больше 40 лет. На некоторых телах были обнаружены следы пыток.

На следующий день посол по особым поручениям МИД по преступлениям киевского режима Родион Мирошник заявил о попытке украинских войск повторить провокацию в Буче. Произошедшее он охарактеризовал как «кровавую баню». По словам дипломата, эвакуированные жители рассказывают о десятках граждан, убитых украинскими бойцами на городских улицах. Зверствовать ВСУ начали примерно за два-три дня до освобождения города российскими военными.