Лондон, 27 ноября, 2024, 12:04 — ИА Регнум. Британская компания Unilever покинула Россию из-за потери контроля над российским бизнесом. Об этом 27 ноября заявил гендиректор Хайн Шумахер.

Alexander Pohl/Global Look Press

По его словам, уход с российского рынка стал трудным, но правильным выбором.

«Я не видел возможности восстановить контроль в ближайшем будущем, и это привело к решению покинуть Россию», — процитировало его агентство Bloomberg.

Шумахер отметил, что после введения санкций против России компания потеряла возможность переводить деньги в страну и из неё, а также влиять на осуществление контроля над брендами.

В начале октября Unilever завершила продажу бизнеса в России и Белоруссии. Гендиректор заявил, что подготовка к сделке велась в течение года, была проделана довольно сложная работа.

Как передавало ИА Регнум, в сентябре стоимость российского бизнеса компании Unilever, с учётом дисконта, оценивалась в 35–40 млрд рублей. Тогда же российское руководство одобрило продажу бизнеса компании. Покупателем в итоге стала бизнес-группа «Арнест».

Unilever, к брендам которой относятся Knorr, Calvé, Lipton, «Золотой стандарт», Dove, «Бархатные ручки», «Чистая линия», «Инмарко», Rexona, Axe и многие другие, в 2022 году объявила о приостановке экспорта и импорта своей продукции в Россию.