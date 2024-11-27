Сургут, Югра, 27 ноября, 2024, 15:52 — ИА Регнум. Сотрудники коммерческого детского сада в Сургуте похитили 80 млн рублей из бюджета, воспользовавшись схемой с ложными данными о количестве воспитанников. Об этом в среду, 27 ноября, сообщило агентство «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Управления ФСБ России по Тюменской области.

Nikolay Gyngazov/Global Look Press

По версии следствия, в деле фигурировали директор, заведующая и пятеро работников дошкольного образовательного учреждения. С 2020 по 2024 год они подавали ложные данные о количестве детей в саду, в разы преувеличивая их число. Благодаря этим данным они получали субсидии из бюджета департамента образования администрации города в рамках национального проекта «Демография».

«В период с 2020 по 2024 год, предоставляя заведомо ложные сведения о количестве детей, посещающих детский сад, незаконно получили на счета дошкольного учреждения бюджетные денежные средства общей суммой 80 млн рублей», — заявили в ведомстве.

В дальнейшем, фиктивно трудоустроив пятерых работников и начислив на их имя зарплату, подозреваемые обналичили полученные деньги и потратили их на личные нужды.

Управление МВД России по Сургуту возбудило уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершённое группой лиц в особо крупном размере»).

Как передавало ИА Регнум 15 ноября, Приморский суд Санкт-Петербурга отправил в СИЗО супругу помощника военкома по делу о хищении выплат, предназначенных военным-контрактникам. Выплаты осуществлялись лицам, фиктивно трудоустроенным в ПАО «Россети Ленэнерго» и якобы заключившим контракт с Минобороны. Таким образом было похищено 750 тыс. рублей.