Благовещенск, 27 ноября, 2024, 11:44 — ИА Регнум. Власти Благовещенска ввели в городе режим чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за обрушившейся на него снежной «бури столетия», в ходе которой выпало три месячных нормы осадков. Об этом 27 ноября сообщила пресс-служба городской администрации.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

«В Благовещенске вводится режим ЧС. Решение приняла комиссия по чрезвычайным ситуациям. Все силы и средства направлены на борьбу с последствиями «бури столетия», — говорится в сообщении в Telegram-канале администрации города.

Отмечается, что городской сервисно-торговый комплекс и привлечённая техника ведут работы по уборке снега в круглосуточном режиме, а учащихся школ до 29 ноября включительно перевели на дистанционный формат обучения. При этом работодатели самостоятельно могут самостоятельно сократить рабочее время или перевести работников на дистанционный формат.

В горадминистрации также призвали водителей не парковать автомобили в заездных карманах и вдоль обочин, чтобы не затруднять работу снегоуборочной техники.

Как сообщало ИА Регнум, научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд 25 ноября рассказал, что сейчас уже свыше 90% территории России покрыто снегом, и за неделю эта ситуация не изменится. По его словам, высота снежного покрова в Ямало-Ненецком автономном округе уже составляет от 30 до 45 см, а в Якутии — от 15 до 50 см.

Он уточнил, что северная половина Центрального федерального округа покрыта снегом, которого нет только в его южной части — в Тамбовской, Липецкой и Воронежской областях, а также на в южной части Приволжского федерального округа. При этом из-за влияния на погоду положительных температур в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах будут наблюдаться только «пятнышки снега», добавил Вильфанд.