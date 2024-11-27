Клин, Московская область, 27 ноября, 2024, 11:43 — ИА Регнум. Нелегальный мигрант из Узбекистана заманил к себе домой несовершеннолетнюю девочку и надругался над ней в Московской области. Об этом ИА Регнум рассказал источник.

Евгений Биятов/РИА Новости

Инцидент произошел еще в ноябре 2023 года, однако известно об этом стало только сейчас. Всё случилось в подмосковном Клину. 25-летний уроженец Узбекистана Янгибой С. заманил в свою съемную квартиру 15-летнюю школьницу.

«25-летний обвиняемый применил против ребенка физическую силу и надругался над ней. Установлено, что мужчина находился на территории РФ незаконно и не имел регистрации», — отметил собеседник.

В настоящий момент нелегальный мигрант находится в СИЗО, ему предъявлены обвинения. В отношении арестованного возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 131 УК РФ — «Изнасилование несовершеннолетней».

Ранее ИА Регнум сообщало, что под Смоленском таксист-мигрант изнасиловал 14-летнюю пассажирку. Инцидент произошёл в середине ноября в городе Гагарин. 28-летний уроженец Таджикистана напал на школьницу, которая возвращалась домой. В отношении мигранта было возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 3 ст. 131 УК РФ («Изнасилование»). Ему грозит до 15 лет лишения свободы.