Киев, 27 ноября, 2024, 11:41 — ИА Регнум. Потери Вооружённых сил Украины (ВСУ) в Дзержинске (украинское название — Торецк) за 10 дней составили 500 бойцов. Об этом 27 ноября заявил командир роты беспилотников Андрей Онистрат.

Hennadii Minchenko/Global Look Press

По его словам, бойцы исчезли в период смены 95-й бригады на 150-ю. Тогда в тыл вошли порядка 150 российских военных.

«Четыре броневика, минус 40 человек. Они исчезли. Их не то что не сопровождали. И они пропали», — процитировало командира издание «Страна. ua».

Ситуация повторялась в течение 10 дней. В результате украинская армия потеряла 500 человек.

Как передавало ИА Регнум, бойцы националистического батальона «Азов» (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России) под Дзержинском стали прощупывать российские передовые позиции, скидывая взрывчатку с дронов. Командир роты 56-го отдельного батальона специального назначения (ОБСпН) 51-й армии с позывным Шмель отметил, что бойцы батальона перестали разбрасываться беспилотниками. Теперь они не отправляют «птицу» в один конец, а скидывают с неё взрывчатку на позиции и ведут БПЛА обратно.

4 ноября украинские войска приступили к эвакуации мирного населения из города Константиновка в подконтрольной киевскому режиму части ДНР. Он находится менее чем в 10 км от Дзержинска, в котором российские войска постепенно освобождают дом за домом. Бойцы ВСУ отмечали, что для украинской стороны прорыв ВС РФ в Дзержинске обернётся «катастрофическими» последствиями.

27 октября президент России Владимир Путин сообщил, что российские военные освободили две трети территории Дзержинска. По информации издания The New York Times, продвижение ВС РФ в районе города может отрезать позиции ВСУ от логистических маршрутов материально-технического обеспечения, что приведёт к обрушению обороны.