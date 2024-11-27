Москва, 27 ноября, 2024, 11:30 — ИА Регнум. Ни одного природного пожара не зафиксировано в Москве в 2024 году. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы Пётр Бирюков.

Petrov Sergey/Global Look Press

«Благодаря заранее проведенным профилактическим мероприятиям на территории Москвы в этом году, как и в прошлом, не было зафиксировано ни одного природного пожара», — отметил он. По его словам, на 56% по сравнению с прошлым годом сократилось число возгораний сухой травы. Бирюков отметил, что профилактической и разъяснительной работе с населением каждый год уделяется особое внимание. С посетителями природных и озелененных территорий проводят беседы и раздают памятки по вопросам пожарной безопасности.

«В весенне-летний период под круглосуточным контролем столичного пожарно-спасательного гарнизона находились парковые, лесопарковые и особо охраняемые природные территории, проводилось их усиленное патрулирование для предотвращения возможных возгораний», — напомнил заместитель мэра столицы. В Новой Москве вблизи природных и озеленённых территорий, парковых зон было организовано дежурство расчетов поливомоечной техники, а также обустроены противопожарные и минерализованные полосы на границах поселений. С воздуха пожароопасную обстановку в столице контролировали вертолеты Московского авиационного центра и экипажи компании «Волга-Днепр».